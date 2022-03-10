إحالة أخطر عصابات تدوير المخدرات فى وادى النطرون للجنايات

مضبوطات بـ40 مليون جنيه..

أحالت النيابة العامة عصابة مكونة من ٥ عناصر، يعملون على تدوير وخلط والاتجار في المواد المخدرة، للمحاكمة أمام الجنايات.

كانت البداية حينما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط تشكيل عصابى تخصص في إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين، لمضاعفة كمياته والاتجار به، وكذا مخدر الحشيش والآيس وترويجها في المحافظات.

وأسفرت التحريات أن عناصر التشكيل تتخذ مزرعة يملكها زعيم التشكيل في طريق وادى النطرون بنطاق مركز شركة السادات بالمنوفية وكراً لهذا النشاط الإجرامى، فتم إعداد مأموريتين متزامنتين لضبط عناصر التشكيل بالمنوفية والقاهرة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن المركزي وبالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة والمنوفية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

واستهدفت المأمورية الأولى المزرعة الخاصة بزعيم التشكيل في الظهير الصحراوى بطريق وادى النطرون-البريجات، بينما استهدفت المأمورية الثانية عناصر التشكيل حال تواجدهم في مدينة نصر بالقاهرة.

وأسفرت المأموريتان عن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل العصابى بينهم زعيم التشكيل، والذى يضم "ح. ع"، و"ح. ي"، و"أ. ي"؛ وخلال عملية الضبط، تم اكتشاف قيام زعيم التشكيل بتزوير بطاقة شخصية لتسهيل هروبه من حكم بالمؤبد صادر ضده في القضية رقم 52777 لسنه 2013 جنايات مخدرات مدينة نصر، جلب مخدرات.

كما تمكنت المأموريتان من ضبط 62 كيلو جرام ونصف من مخدر الهيروين وأكثر من 23 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و11 كيلو جراما من مخدر الأيس، و4 سيارات ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة، ومواد وأدوات تستخدم في إعادة تدوير المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية لهذه المواد المخدرة المضبوطة بـ40 مليون جنيه، قيمة تعكس أهمية تلك الضربة الأمنية وقوتها لمنع إغراق البلاد بالمواد المخدرة وبما يحمى المجتمع من تداعياتها وآثارها السلبية.