الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس يشدد على تخفيض أسعار المواد الغذائية (صور)

لقاء المحافظ بالغرفة
لقاء المحافظ بالغرفة التجارية

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ورؤساء الشعب بالغرفة بالسويس.

عقد اللقاء بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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وشدد المحافظ خلال اللقاء على متابعة الموقف وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لتوفير السلع الغذائية وتخفيض وضبط الأسعار بما يتناسب مع جميع المواطنين والحد من أوجه استغلال من بعض التجار.

وأكد المحافظ تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع التموين ومباحث التموين واللجان المشكلة للمتابعة والتأكيد على الالتزام بالأسعار الاسترشادية لجميع السلع والمواد الغذائية، لافتًا إلى سرعة الإعداد والتجهيز لإقامة معرض (أهلاً رمضان) قبل بداية شهر رمضان.

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وأكد المحافظ، علي رئيس الغرفة التجارية ورؤساء شعب الجزارة والحبوب والفاكهة والخضر والدواجن والبقالين التموينين والمخابز بالالتزام بتخفيض أسعار السلع الغذائية وتوجيه كافة التجار وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لخدمة اهالي السويس.

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كما أكد على مديرية التموين بتوفير السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ومراجعة المحال والمطاعم للتأكد من الصلاحية للاستعمال الآدمى ومراجعة اللحوم والأسماك والدواجن التى تباع بالمحلات والأسواق وتوفيرها بأسعار مخفضة وعمل محاضر للمخالفين ومن يتلاعب بقوت الشعب علي مستوى الأحياء.

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حضر اللقاء محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس ومحمد رشاد، وكيل مديرية التموين ورؤساء الشعب للسلع والمواد الغذائية بالغرفة التجارية.

لقاء بورتوفيق وزارة أسعار مباحث التموين شهر رمضان الثقافة الدواجن السويس

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وائل لطفي

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