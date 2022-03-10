ماكرون يطالب أوروبا بالاستعداد للاستغناء عن الغاز الروسى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيتم اتخاذ قرارات تاريخية لأوروبا في قمة فرساي، مشددًا على أنه "على أوروبا الاستعداد للاستغناء عن الغاز الروسي".

وتابع ماكرون، خلال كلمته بالقمة الأوروبية التي تنعقد في فرساي بفرنسا لبحث الأزمة الأوكرانية، أنه "لا نتوقع حلا دبلوماسيا للأزمة الأوكرانية في الأيام المقبلة"، واصفًا قصف مستشفى ماريوبول في أوكرانيا بـ"المخزي".

وقال إن "ديمقراطيتنا مهددة وعلينا وقف الاعتماد على الطاقة الروسية، وأوروبا يجب أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات، مضيفًا أن "الدول الأوروبية موحدة ضد الحرب الروسية في أوكرانيا".

وتابع الرئيس الفرنسي "سنواصل الجهود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصل لوقف القتال، مضيفًا "لا نتوقع ضم دولة للاتحاد الأوروبي هي في حالة حرب".

وأوضح ماكرون أنه "يجب أن نضع آلية لتخفيف الاعتماد على الطاقة، ونريد حماية مواطني الاتحاد الأوروبي من ارتفاع الأسعار، ونرحب بفتح تحقيق في المحكمة الدولية بشأن الاتهامات لروسيا في أوكرانيا".