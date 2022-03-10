«الأزهر للفتوى» يواصل محاضرات برنامج التوعية الأسرية من محافظة الإسكندرية (صور)

يواصل مركز الأزهر العالمي للفتوى، فعالياته التوعوية ضمن برنامج “التوعية الأسرية و المجتمعية”، في عددٍ من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

واستقبلت محافظة الإسكندرية البرنامج لمدة أسبوع كامل في المدينة الشبابية بأبي قير.

وخلال محاضرات اليوم الخميس، تحدث الشيخ حازم شلبي عن غاية خلق الإنسان، ومعنى مقام العبودية وكيفية تحقيقه بما يعزز الإيمان واليقين، وتحدث الشيخ إسلام ضيف الله عن قيمة الحياة وكيفية مواجهة تحداياتها بالعلم النافع والعمل الصالح، وكان الحضور من شباب أندية التطوع والجوالة من مختلف مراكز شباب محافظات مصر.

ثم عقدت ورشة تفاعلية عن أهمية الحفاظ على الثوابت الدينية أدارها الشيخ محمود سماحة.

وتناولت المحاضرات عددًا من المحاور أهمها..

مفهوم عبودية الله سبحانه، ومكانة العقل في الإسلام، وحثِّ القرآن على التفكر والتدبر سواء في كتاب الله المقروء أم كتاب الله المنظور وهو الكون، كما تناولت المحاضرات أهمية المحافظة على الوقت واستثماره، وأن الحياة نعمة عظيمة ينبغي استثمارها والحفاظ عليها.

وفي نهاية اللقاءات دارت حوارات نقاشية مفتوحة بين المحاضرين والشباب، أجاب فيها العلماء عن كل ما يشغل أذهانهم من أسئلة واستفسارات.

وتعقد اللقاءات في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ويمثله مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ووزارة الشباب والرياضة،ويسعي مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية لنشر الفكر الوسطي بين الشباب والتصدي للافكار المنحرفة التي تنشرها الجماعات والتيارات المتطرفة فكريا، والتي تسعى بشكل دائم لنشر أفكارها بين الناس.