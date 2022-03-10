الخميس 10 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. ياسين السقا يكشف شخصيته فى «الاختيار 3»

مسلسل الاختيار 3
مسلسل الاختيار 3

يخوض الفنان الشاب ياسين نجل الفنان أحمد السقا، السباق الرمضاني بمشاركته في الملحمة التاريخية مسلسل “الاختيار 3”، ليكون هو أول عمل فني يشارك به ويخرج للجمهور ضمن مسلسلات رمضان عام 2022.

مسلسل الاختيار 3 رمضان 2022

ويجسد الفنان ياسين السقا، شخصية شاب ثوري ضمن أحداث مسلسل “الاختيار 3”، ويتعرض لعدد من الأحداث التي سيكتشفها الجمهور خلال مشاهدته الملحمة التاريخية في شهر رمضان المقبل.

 

أبطال مسلسل الاختيار 3


مسلسل الاختيار 3 يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم في ملحمة درامية مميزة وعلى رأس النجوم كل من  الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: "أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي،  إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكى، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق لإنهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، وانتهى بيتر ميمي مؤخرًا من تصوير البوستر الدعائي للمسلسل، ويقوم حاليًا بعمل مونتاج لعدد من اللقطات الخاصة لطرح البرومو الدعائي للعمل في الأسبوع الثاني من شهر مارس في إطار الحملة الدعائية للمسلسل.

المسلسل في موسمه الثالث سيتناول الفترة الحالية، حيث يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، حيث يتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو ما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصي، سمر مرسي، أمير المصري، محمود البزاوي، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبدالسلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

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