الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حجازي»: النشاط يحقق نواتج التعليم أكثر من الكتاب المدرسي

رضا حجازي
رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، إن الوزارة تسعي لنجاح جميع الطلاب في كل شؤون حياتهم وهذا ما يفعله النظام الجديد وفقا لرؤية مصر 2030، في خلق طالب قادر على التنافسية.

وأضاف حجازي خلال كلمته في احتفالية تكريم طلاب الفائزين في كرة اليد على مستوى إفريقيا: بناء الإنسان المصري مقتصر على عدة وزارات وليس التربية والتعليم فقط.

وأشار: النشاط يحقق نواتج التعليم أكثر من الكتاب المدرسي لذلك أقول دائما أن  معلمي الأنشطة لا يقلقون في التحول الرقمي لأن وجوده مهم أكثر من معلمي المواد الدراسية.

وختم رضا حجازي كلمته قائلا: "ما نشهده اليوم نتاج اهتمام الدولة بالرياضيات عامة والرياضة المدرسية خاصة فنحن لدينا 25 مليون طالب في مدارسنا يوجد بها العديد من المواهب التي تحتاج الي أن يكتشفها أحد".

وقال: لذلك نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الأنشطة المدرسية والرياضة المدرسية.

ويضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات فى بطولة أفريقيا كل من: كابتن محمد فرغلى مدير فنى- كابتن شريف الشامى مدرب عام- كابتن أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى- كابتن محمد سليمان محلل أداء فنى- كابتن شيرين منصور مدير إدارى ودكتورة منة الله بدوي أخصائية علاج طبيعى.

وتضم قائمة اللاعبات: كنزي حاتم- لوجين أسامة- مريم عمر- جنى صلاح- مريم محمد- فاطمة محمود- جهاد وائل- جود أحمد- لبنى أشرف- ملك أحمد- ملك هشام- منة الله الحناوي- نادين طارق- نوال خليل- رانا العربي- شروق محمود- تقى كامل.

رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي صلاح الدين حراس مرمى المواد الدراسية

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