رئيس جامعة قناة السويس يشيد بالمؤتمر الطلابى لكلية التمريض

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بالمؤتمر الطلابي لكلية التمريض؛ مؤكدا أنه يتضمن العديد من الأفكار غير التقليدية، موضحا أن مشاركة كليات التمريض على مستوى الجمهورية بالمؤتمر يعطى له مزيد من الفاعلية والنجاح، ويساهم فى التقارب وتبادل الأفكار والرؤى بين طلاب الجامعات المختلفة.

جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر الطلابى لكلية التمريض تحت عنوان "انتشار الأوبئة وفرص التغيير فى التعليم التمريضي"، والذى انطلقت فعالياته اليوم الخميس ١٠ مارس.

يأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض.

وبتنظيم وحدة الدعم الأكاديمى بالكلية تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، والدكتورة لارين مجدى أبو سيف مقرر المؤتمر ومساعد مقرر المؤتمر الدكتورة إيمان رجب.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة مباركة لآيات القرآن الكريم، وتضمنت فقرات المؤتمر عروضا تقديمية، دوري معلومات، مسابقات فنية .

وتابع "مندور" أن زيادة مهارات العرض والتقديم، وبناء أساس للبحث العلمي لدى الطلاب من مرحلة البكالوريوس تساعدهم على الاندماج فى منظومة البحث العلمي الذي أصبح طوق النجاة والحل الأمثل لمشكلاتنا المجتمعية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية أن المؤتمر يقدم جوائز لأفضل عرض تقديمي، أفضل بوستر ، أول دوري معلومات ، أول مسابقة فنية مؤكدة أن الكلية تحرص على دعم الأنشطة الطلابية إلى جانب العملية التعليمية، كما رحبت عميد الكلية بالجامعات المشاركة مقدمة الشكر لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر.

وعن محاور المؤتمر أوضحت الدكتورة إيناس عبد الله إن المؤتمر يضم أربعة محاور، أولها دور التمريض في مواجهة الأوبئة، ثانياً منظومة التأمين الصحي وتطور الرعاية الصحية، ثالثاً دور البحث العلمي في التغلب على متحورات كورونا، ورابعاً التحديات في تطبيق التعليم الهجين والاختبارات الإلكترونية.