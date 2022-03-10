وزير الدفاع التونسى يبحث مع نظيره السعودى سبل تعزيز العلاقات العسكرية

بحث وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش، مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والرّغبة المشتركة ورفع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية، في بيان اليوم، أن الّلقاء تناول السبل الكفيلة للارتقاء بالعلاقات العسكرية الثنائية بين القوات المسلحة التونسية ونظيرتها السعودية إلى مستويات رفيعة، بما يعزز قدراتهما لرفع التحديات الأمنية.

وأضافت أن الوزير التونسي سلم نظيره السعودي رسالة خطّية من الرئيس التونسي القائد الأعلى للقوات المسلّحة قيس سعيد، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن زيارة مميش إلى السعودية استمرت من 5 إلى 8 مارس الجاري، برفقة وفد عسكري رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات المعرض العالمي للدفاع الذي نظمت نسخته الأولى بالرّياض، حيث تأتي هذه الزيارة بدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة كانت فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات في مجال الحلول الدفاعيّة المتكاملة، وذلك من خلال مجموعة من العروض الشاملة والفعاليات والعروض الحيّة والمؤتمرات والندوات التي تواكب مستقبل الدفاع وتحديّاته الراهنة.