توزيع طن لحوم على 500 أسرة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

بينما أوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأورمان قامت الجمعية بتنظيم احتفالية بقرية المجفف التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم لتوزيع طن لحوم على 500 أسره من الأسر الأولى بالرعاية بالقرية، وذلك إسهاماً منها فى توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء وترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع أفراد المجتمع.

وفى سياق متصل، أوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، نظمت الجمعية بالتعاون مع المحافظة، معرضا للملابس الجديدة والأحذية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وحضور المحاسب حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبوكبير لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية بقرى وعزب مركز أبو كبير تم خلاله توزيع 2800 قطعة ملابس جديدة وأحذية على المستحقين، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياة ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية.