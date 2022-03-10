محافظ الدقهلية: البناء المخالف إهدار للثروة القومية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات وذلك حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكز ومدن منية النصر والمطرية ودكرنس والسنبلاوين والمنصورة في إزالة أعمال البناء المخالف والتعديات.

وقال الدكتور رضا قويطة، رئيس مركز منية النصر، إنه تم متابعة إزالة فورية لأعمدة الدور الأول علوي بعزبة رتيبة التابعة للمركز، وكما متابعة إزالة شدة خشبية بالدور الخامس علوي بميت الخولي مؤمن بالمدينة وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه، قال محمد حمص رئيس مركز المطرية، إنه تم متابعة إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية العصافرة مركز المطرية علي مساحة 250 متر مربع كانت الأعمال تتم لعمل حظيرة لتربية الحيوانات حيث تمت الإزالة كليًا حتى سطح الأرض، كما تم التصدي على الفور لحالة تعدٍ في المهد وذلك بصب سقف خرساني لدور تاني علوي بالمدينه بمنطقة الجسر الواقي حيث تم فك الشدة الخشبية وعرض المخالف على النيابة.

كما قال السيد عبدالسلام، رئيس مركز دكرنس إنه تم متابعة تنفيذ إزالة بناحية القباب الصغرى بناء على اخطار جمعية ميت تمامه للإصلاح الزراعي بإشراف نواب رئيس المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانوية وإحالة المخالفة للنيابة.

وقال المحاسب متولي عبدالعال، رئيس مركز السنبلاوين إنه تم متابعة إزالة فورية في المهد

لبناء بالدبش لسور داخل الحيز العمراني بالمقاطعة بطول 30م تقريبًا قام به أحد المواطنين بنطاق الوحدة المحلية بالمقاطعة حيث تمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وقالت رحاب المزين، رئيس مركز المنصورة إنه تم متابعة تنفيذ إزالة تعدي على الأرض الزراعية بكفر ميت فاتك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وذلك من خلال لجنة رئاسة المركز القائمة على المتابعة والرصد الفوري لأي حالات تعدي جديدة وإزالتها فورًا.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بنطاق المحافظة.

وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.