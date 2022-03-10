الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بتمزيق جسد صديقه بأوسيم: «استلف فلوس ورفض يردها»

سكين
سكين

تباشر النيابة العامة في الجيزة، اليوم الخميس، التحقيق في طعن عاطل صديقه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية في أوسيم.

وقال المتهم إن المجني عليه اقترض منه مبلغا ماليا وماطل في سداده، وعندما تشاجر معه اعتدى عليه بالضرب فطعنه بسلاح أبيض سكين.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصاب بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المجني عليه عاطل، نشبت بينه مشاجرة وبين صديقه "عاطل" بسبب خلافات مالية، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

تمكن الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة في الجيزة سلاح أبيض طعن التحقيق اوسيم خلافات مالية

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