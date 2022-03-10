الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

70 خبيرا مصريا بالخارج يشاركون بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشاركة نحو 70 خبيرا مصريا بالخارج في النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والمقرر إقامتها يومي 27 و28 مارس الجاري، بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.

ويأتي مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وإفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مؤتمرات "مصر تستطيع" حققت في الدورات السابقة أهدافاً كبيرة، وأن هذه المؤتمرات نجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم، كما ساهمت في تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضافت وزيرة الهجرة أن النسخة السادسة من المؤتمر ستشهد مشاركة نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد التخصصات الصناعية المهمة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية، ودعم إستراتيجيتها في مجال توطين الصناعة، من خلال 8 جلسات تتضمن مجموعة من محاور الصناعة، وسيتم نشر السير الذاتية للمشاركين بمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تباعا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

الهجرة السفيره نبيله مكرم مصر تستطيع خبير مؤتمرات

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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