الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 2650 قطعة إكسسوار «توكتوك» مجهولة المصدر بمخزن في الإسكندرية

ارشيفة
ارشيفة

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، التحفظ على 2650 قطعة إكسسوار "توكتوك" متنوعة مجهولة المصدر وبدون الفواتير الدالة على جودتها داخل مخزن بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

و تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع ومخزن لإكسسوارات مركبات "التوكتوك" بدائرة قسم شرطة العامرية، لإدارته وتشغيله بدون ترخيص، وحيازة صاحبه لسلع مجهولة المصدر.
تم مداهمة المخزن والقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على (2650 قطعة إكسسوار "توكتوك") متنوع مجهولة المصدر وبدون الفواتير الدالة على جودتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

التجارى النيابة بدون ترخيص مخزن ابو تحقيقات الإسكندرية

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