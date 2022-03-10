الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة من توقف تدفق البيانات حول محطة زابوريجيا بأوكرانيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة: في بيان أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي "عبر عن قلقه إزاء التوقف المفاجئ لتدفق البيانات من الموقعين إلى مقر الوكالة في فيينا حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا ، حيث توجد كميات كبيرة من المواد النووية في صورة وقود نووي سواء مستنفد أو غير ذلك فضلا عن أنواع أخرى من المواد النووية".

وتابعت الوكالة في بيانها: إن أنظمتها التي تراقب المواد النووية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا توقفت عن نقل البيانات إلى مقر الوكالة، وذلك بعد يوم من إعلانها حدوث الانقطاع ذاته بمحطة تشرنوبيل.

يحاول جروسي عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع مبعوثين من روسيا وأوكرانيا بغية الحصول على تعهدات تضمن حماية أمن المنشآت النووية الأوكرانية وذلك بسبب نشوب حريق في مبنى بمحطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النأتي هذا نووية بعد اشتباكات مسلحة بالقرب منها .

يأتي هذا فيما قلل البيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، من سقف توقعات إمكانية إتمام الصفقة الثلاثية التي تقضي بأن تقوم بولندا بمنح أوكرانيا مقاتلات "ميج-29" في مقابل تعويض الولايات المتحدة الأسطول الجوي البولندي بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".

وذكرت مجلة "ديفينس نيوز"، أن التعليقات الحذرة التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون بشأن الصفقة إضافة إلى الإشارات التي خرجت من العاصمة البولندية وارسو، تمثل ضربة قوية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا المشرعين الأمريكيين، في رسالة مصورة بثها يوم السبت عبر تطبيق "زوم"، إلى تقديم المزيد من الطائرات العسكرية والدعم لبلاده التي تواجه غزوًا روسيًا.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادتها أمام الصحفيين، أن الإدارة الأمريكية لا تعارض إتمام مثل هذه الصفقة، غير أنها قالت إن هناك تحديات لوجيستية كبيرة تحيط بها.