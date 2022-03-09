الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تقر بقصف مستشفى ماريوبول للأطفال فى أوكرانيا «عمدًا»

ماريا زاخاروفا المتحدثة
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية

أقرت روسيا، بقصفها مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحًا كحصيلة أولية.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي في موسكو، مساء اليوم الأربعاء: إن "كتائب قوميين" أوكرانيين يستخدمون مستشفى الولادة لإقامة موقع لإطلاق النار بعد إخراج موظفين ومرضى منه، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

 

ألحقت غارة جوية روسية في وقت سابق اليوم الأربعاء، أضرارًا فادحة بمستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، ما أدى إلى سقوط 17 جريحًا وفق المعطيات الأولية، بحسب ما أعلن المسئول المحلي بافلو كيريلنكو.

 

وقال حاكم منطقة دونيستك الجنوبية في فيديو نُشر على فيسبوك: "إلى الآن هناك 17 جريحًا بين أفراد الطاقم" الطبي، وتابع "إلى الآن لم يصب أي طفل"، مضيفًا أن "لا وفيات".

 

وعقب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر: "الناس والأطفال تحت الأنقاض ... فظائع! ... أوقفوا جرائم القتل هذه".

وسرعان ما صدرت ردود فعل دولية، إذ وصف البيت الأبيض القصف بأنه "همجي" وقال عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "غير أخلاقي"، وذكرت الأمم المتحدة بأنه ينبغي إبقاء المنشآت الصحية بمنأى عن القصف.

في أوكرانيا، وصفت ليودميلا دينيسوفا، المسئولة عن حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، عبر تليغرام الغارة بأنه "مثال للجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني".

من جهته طالب وزير الخارجية دميترو كوليبا الغرب مجددًا بتزويد أوكرانيا بطائرات.

من جهة أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إن النزاع أضعف النظام الصحي الذي ما زال يقاوم. وأكدت وقوع 18 هجومًا على أهداف صحية. 

وقال مايكل راين، رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لا أعتقد أن النظام الصحي الأوكراني على وشك الانهيار. أعتقد أنه مرن بشكل ملحوظ".

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مستشفى أطفال ماريوبول ​أوكرانيا قصف

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وائل لطفي

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