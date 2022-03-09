يعتبر حلم الأمومة والأبوة من الأحلام المشروعة للجنس البشري، فبعد أن تنجب المرأة طفلًا، تمر بمرحلة تحول جسديًا ونفسيًا وعاطفيًا، من المرجح أن يتم تكريس اهتمامك الكامل لرعاية مولودك الجديد - وقد يكون الجنس هو أبعد شيء عن عقلك.

ولكن عندما تبدأ في الاستقرار في حياتك الجديدة والتأقلم عليها، ستبدأ في التفكير فيما إذا كنت مستعدًا لاستئناف العلاقة الجنسية الحميمة مع شريك حياتك أم لا.

في هذا الصدد قالت الدكتورة شيريل كينجسبيرج، خبيرة الصحة السلوكية، إن النشاط الجنسي بعد الولادة ينطوي على ما هو أكثر من الفعل الجسدي للجنس، فهو يعتمد على أكثر من مجرد التعافي الجسدي من الحمل والولادة، وفقًا لما ذكره موقع "emedicinehealth" الطبي.

أكد الخبراء أن الحياة الجنسية بعد الولادة تعتمد على عوامل مثل الدافع الجنسي للمرأة، حالتها الصحية العامة ونوعية الحياة، استعدادها العاطفي لاستئناف العلاقة الجنسية الحميمة مع الشريك، بالإضافة إلى مدى تكيفها مع دور الأم وقدرتها على موازنة هويتها كأم بهويتها كزوجة.

متى يمكنك ممارسة الجنس بعد الولادة؟

لا توجد حاليًا سياسات قائمة على الأدلة حول مقدار الوقت المثالي بعد الولادة للامتناع عن النشاط الجنسي، حيث يوصى بشكل روتيني بتجنب ممارسة الجنس لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع بعد الولادة، وذلك في الغالب لمنع عدوى الرحم وإعطاء الجسم بعض الوقت للشفاء، ومع ذلك تظهر الأبحاث الحديثة أن المرأة يمكن أن تستأنف النشاط الجنسي في وقت مبكر من أسبوعين بعد الولادة بناءً على مستوى راحتها ورغبتها.

قال الخبراء، إن أول لقاء جنسي بعد الولادة يمكن أن يكون خطوة مهمة للأزواج لاستعادة علاقتهم الحميمة، فإذا كنت قلقًا بشأن كون الجنس مؤلمًا ، يمكنك البحث عن خيارات لتخفيف الآلام قبل ممارسة الجنس مثل الاستحمام بماء دافئ أو مسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية.