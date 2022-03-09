الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بروتوكول تعاون بين نادى النيابة الإدارية و«القاهرة للتحكيم التجارى» (صور)

جانب من توقيع بروتوكول
جانب من توقيع بروتوكول التعاون

وقع نادى مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، ومركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي، الأربعاء بروتوكول تعاون مشتركًا.

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وتمت مراسم توقيع البروتوكول بين كل من المستشار الدكتور عبدالله قنديل ود. إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولي، بحضور المستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية.

على هامش المراسم، تم استعرض أهمية التحكيم كأحد أهم الأنشطة القانونية العصرية ودور التحكيم فى تسوية المنازعات، كما تم استعراض أبرز منازعات التحكيم الدولى والمحلى وتناول الحديث أهمية التحكيم باعتباره القضاء الخاص الذي يتمتع بخصوصية فريدة، كما يعتبر المحكم بمثابة قاضٍ خاص تعهد إليه مهمة تحكيمية تكون محلًا للنزاع.

كما استعرض الحضور دور مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجاري الدولى في قضايا التحكيم وتسوية المنازعات بوصفه أكبر المؤسسات الإقليمية بالشرق الأوسط فى مجال التحكيم الدولى والوطني، متمتعًا وفقًا للقرار الجمهورى الصادر بإنشائه بالصفة الدبلوماسية، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين جهتى التعاون.

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يهدف البروتوكول إلى تنمية القدرات والمهارات القانونية لأعضاء النيابة الإدارية وخلق القاضى المحكم بشتى مجالات التحكيم القانونية وأخصها التحكيم التجارى الدولى والرياضى وتسوية المنازعات الدولية وتقديم الخدمات اللازمة في مجال التدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

يأتي ذلك فى إطار خطة اللجنة العلمية والثقافية بالنادي الهادفة إلى صقل وتعزيز القدرات والخبرات العلمية والتثقيفية، وخلق جيل من المحكمين الدوليين والمحليين وتنمية المهارات وبناء الجدارات لدى مستشارى النيابة الإدارية وأسرهم، إذ بات التحكيم من أهم ضرورات العصر الحاضر، باعتباره وسيلة تسوية المنازعات بعيدًا عن ساحات القضاء لما يحققه من مميزات تتمثل فى السرعة والمرونة والمحافظة على سرية المعاملات.

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