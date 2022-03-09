نظر دعوى نزار فارس ضد رانيا يوسف غدًا

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدًا الخميس، جلسة نظر الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالب بإلزامها بدفع مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه، تعويضًا عن الأضرار النفسية التي لحقت به جراء إدلائها بتصريحات اعتبرها سبًا وقذفًا في حقه.

وذكرت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها، بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه مع الفارس، لكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملةً وتفصيلًا، كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها، لاقتضاء حقه القانوني منها.