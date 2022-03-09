الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. عرض «مكتوب عليا» حصريًا على «dmc»

مسلسل مكتوب عليا
مسلسل مكتوب عليا

يخوض الفنان أكرم حسني الموسم الرمضاني المقبل بعمل تلفزيوني جديد يحمل عنوان “مكتوب عليا” والذي يعود به إلى المنافسة الرمضاني بعد مسلسل “رجالة البيت” الذي عرض رمضان قبل الماضي.

وأعلنت قناة dmc عن عرضها لحلقات المسلسل “مكتوب عليا” عبر شاشاتها بشكل حصري طوال شهر رمضان المقبل، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

 

في السياق نفسه، أكد المخرج خالد الحلفاوي أن مسلسل “مكتوب عليا” الذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسنى وعمرو عبد الجليل ومجموعة من الفنانين، هى فكرة جديدة وغريبة نوعا ما، مردفا: “لم أرى فكرة المسلسل من قبل، لاسيما كونها فى سكة كوميدية”.

 

وقال الخلفاوى  فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع إنجى القاضى، عبر قناة dmc، إنه تعامل مع الفنان أكرم حسنى فى مسلسل "الوصية" من قبل، ولكن يتعامل لأول مرة مع الفنان عمرو عبد الجليل، وكذلك الفنانة هنادى مهنى فى أعمال فنية، وحتى الآن تم الانتهاء من 50% من تصوير المسلسل.

 

و يشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى ، كل من عمرو عبد الجليل ، هنادى مهنا، أيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، و العمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

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