الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

جريدة الدستور

كشف مختار إبراهيم، إداري فريق بايونيرز لكرة القدم، الذي يلعب في  دوري الدرجة الثانية، السبب وراء وفاة أحمد فتحي، ظهير أيسر ومساك الفريق، قبل نحو ساعة واحدة.
وقال «إبراهيم» لـ«الدستور»، إن اللاعب –وهو كابتن الفريق- توفي بشكل طبيعي داخل منزله في مدينة المنصورة، ولم يكن يعاني من أي أمراض، نافياً تعرضه لأي حادث.
وأضاف إداري «بايونيرز» أن اللاعب مصاب منذ فترة بقطع في غضروف الركبة، وهي الإصابة التي أبعدته عن اللقاءات الأخيرة للفريق، لافتاً إلى أنه كان موجودًا في المدرجات لتشجيع الفريق في مباراته الأخيرة أمام الحمام، قبل نحو أسبوع واحد.
واللاعب الراحل يبلغ من العمر 27 عاماً فقط، وطوله 184 سم، وكان يلقب بـ«الجوكر» لإجادته في أكثر من مركز، ويتنبأ له الجميع بمستقبل باهر، في ظل كونه أحد نجوم الدرجة الثانية، وليس فريقه فحسب. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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