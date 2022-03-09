الأربعاء 09 مارس 2022
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سياسي

رئيس «عمومية نساء مصر»: تحية لكل أم مصرية تُربي أبطالًا يواجهون الصعاب

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

 

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة لكل أسرة مصرية بمناسبة"يوم الشهيد"، وقالت أتقدم بخالص المواساة إلى كل أسرة استشهد أحد أبنائها في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته .

وأشارت الدكتورة منال العبسي،  في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن هؤلاء الشهداء الأبطال ستظل ذكراهم العطرة عالقة في عقول ووجدان الشعب المصري، حافظين لهم كل الشكر والتقدير والعرفان على ما قدموه من تضحيات بأرواحهم في سبيل الحفاظ على الأمن والأمان.

وأوضحت العبسي، أن الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة للاحتفال بمناسبة يوم الشهيد، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبّرت بما حملته من تجسيد لبعض المشاهد الإنسانية التي عاشها أسر الشهداء عن معاناتهم ووصلت العديد من الرسائل الإنسانية للمصريين بأن هؤلاء الأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيشوا في سلام وأمان.

وأشارت العبسي، إلى أن الارتقاء الذي وصلت إليه بعض الأعمال الدرامية التي أصبحت تتناول الحديث عن الشهداء والمواقف العصيبة التي مرت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لاقى نجاحا كبيرا وسط الأسر، فتلك الأعمال وضحت الحقائق كاملة واضحة للمصريين وردت على كثير من المهاترات والأكاذيب التي كانت تُروج ضد مصر.

ووجهت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، التحية لكل أم مصرية استطاعت أن تربي أبطالا يواجهون الصعاب ويدافعون عن وطنهم بكل ما يحملوه حتى ولو كانت أرواحهم، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسر الشهداء الصبر و السلوان و تكون هذه الاحتفالات الوطنية تعبيرا عن احترام الدولة و تقديرها لدور أبطالها العظماء.

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسر الشهداء، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة للقوات المسلحة الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر يوم الشهيد أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة

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