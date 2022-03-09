الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 فى حادث تصادم بالإسماعيلية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص وانقلاب الأخير بطريق 36 الحربى بالقرب من صينية أبو صوير في محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بتصادم سيارة ملاكى رقم "س س ص 7645"، مع ميكروباص رقم "4726" بطريق 36 الحربى بالقرب من صينية أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بـ 6 سيارات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

أشخاص سيارة ملاكي ميكروباص حادث تصادم محافظة الإسماعيلية طريق انقلاب المكيروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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