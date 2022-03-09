الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام يسيم دياكون بمدينة السلام

الأنبا مكسيموس
الأنبا مكسيموس

صلى نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، صباح اليوم، القداس الإلهي، وسام نيافته، أثناء القداس، الشماس بيشوي القمص صموئيل بدرجة دياكون (شماس كامل) باسم دياكون صموئيل، لخدمة كنائس القطاع.

كما صلى نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، القداس الإلهي، وسام نيافته، أثناء القداس، الشماس بيشوي القمص صموئيل بدرجة دياكون (شماس كامل) باسم دياكون صموئيل، لخدمة كنائس القطاع.

وكان قد سام نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط كاهن جديد للخدمة بإيبارشية أسيوط.

كان سام نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط قد صلى قداس الأحد الأول من الصوم الأربعيني المقدس (أحد الكنوز)  في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، وشاركه من أحبار الكنيسة ٩ من الآباء الأساقفة، نيافة  الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، ونيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، ونيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، ونيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (الدير المحرق) ، ونيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية،  ونيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة والشمامسة و شعب أسيوط.

وعقب صلاة الصلح بدأت صلوات سيامة الشماس الدكتور مايكل فيكتور كاهنًا على كنيسة القديس مارمرقس الرسولي بمدينة ناصر بالهضبة بأسيوط باسم القس يوسف. 

وتوجه الكاهن الجديد عقب السيامة إلى الدير المحرق، حيث يقضي به الأسبوع الأول من فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به، ثم يستكمل بقية الفترة في دير القديس الأنبا هرمينا السائح الأثري بجبل قاو بالبداري، التابع لإيبارشية أسيوط.

الأنبا مكسيموس الانبا مكسيموس اسقف الحرفيين الانبا مكسيموس اسقف السلام الانبا مكسيموس اسقف مدينة السلام الانبا مكسيموس الاسقف العام نيافة الأنبا مكسيموس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

السيسى: العالم بأسره يشهد بما حققناه من إنجازات فى مواجهة التحديات

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المجني عليه تقوده إلى حبل المشنقة

رئيس مركز البحوث الفلكية يوضح حقيقة الزلزال: سنصدر بيانًا رسميًا بكل التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

عفوًا! لماذا تريد من أوروبا أن تعطف عليك؟

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا