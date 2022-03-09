نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام يسيم دياكون بمدينة السلام

صلى نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، صباح اليوم، القداس الإلهي، وسام نيافته، أثناء القداس، الشماس بيشوي القمص صموئيل بدرجة دياكون (شماس كامل) باسم دياكون صموئيل، لخدمة كنائس القطاع.

كما صلى نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، القداس الإلهي، وسام نيافته، أثناء القداس، الشماس بيشوي القمص صموئيل بدرجة دياكون (شماس كامل) باسم دياكون صموئيل، لخدمة كنائس القطاع.

وكان قد سام نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط كاهن جديد للخدمة بإيبارشية أسيوط.

كان سام نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط قد صلى قداس الأحد الأول من الصوم الأربعيني المقدس (أحد الكنوز) في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، وشاركه من أحبار الكنيسة ٩ من الآباء الأساقفة، نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، ونيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، ونيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، ونيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (الدير المحرق) ، ونيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، ونيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة والشمامسة و شعب أسيوط.

وعقب صلاة الصلح بدأت صلوات سيامة الشماس الدكتور مايكل فيكتور كاهنًا على كنيسة القديس مارمرقس الرسولي بمدينة ناصر بالهضبة بأسيوط باسم القس يوسف.

وتوجه الكاهن الجديد عقب السيامة إلى الدير المحرق، حيث يقضي به الأسبوع الأول من فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به، ثم يستكمل بقية الفترة في دير القديس الأنبا هرمينا السائح الأثري بجبل قاو بالبداري، التابع لإيبارشية أسيوط.