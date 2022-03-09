الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة مخدرات بالقليوبية

حبس عصابة
حبس عصابة

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق.

 وأمرت النيابة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها والتحفظ على السلاح النارى والذخائر المضبوطة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالمركز بقيام أفراد تشكيل عصابى باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدر وحيازة الأسلحة النارية.

وعلى الفور تشكل فريق بحثى من ضباط مباحث المركز، وتمكنوا من ضبط كلا من "أ س ح" 34 سنة و"م ص م"، 20 سنة و"م ح ن"، 25 سنة، عاطلين ومقيمين دائرة المركز وبحوزتهم سلاحا ناري "بندقية خرطوش" وعددا من الطلقات من ذات العيار و1.5 كيلو من مخدر البانجو و50 جرام من مخدر الهيروين ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى وهواتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مواد المخدرة السلاح الناري التحفظ معمل الجنائى الذخائر تحريات المباحث

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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