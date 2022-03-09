طب بشري سوهاج تنظم ندوة تثقيفية عن أورام الثدي ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الخامس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، ندوة توعوية عن أورام الثدي، وذلك بحضور الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع البيئي، والدكتور محمد توفيق المشرف على تنفيذ الأسبوع، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الهيكل الإداري من مختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار فعاليات الأسبوع البيئي الخامس، الذي يتم تنظيمه على أرض الجامعة، بهدف رفع الوعى البيئي لدي الطلاب وجميع منسوبي الجامعة وتوعيتهم بالأخطار الصحية الناتجة عن تلوث البيئة المحيطة بهم، إلى جانب تفعيل الممارسات والسلوكيات الايجابية التي تخدم المجتمع والبيئة .

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، أنه حاضر بالندوة الدكتور عاصم الثاني أستاذ الجراحة العامة، وتناولت التثقيف الصحي ورفع الوعي بأورام الثدي، كما تم توزيع فلايرز للحضور لتعليمهم كيفية عمل الفحص الذاتي للثدي، مضيفاً أن الندوة شارك في تنظيمها طلاب الجمعية العلمية الطلابية SEMSA بقيادة الطالب عبدالرحمن الجعفري، وتحت إشراف الدكتور ندا عبدالمحسن أستاذ الميكروبيولوجيا.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي، أنه خلال فعاليات الندوة تم التأكيد على أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وكيفية عمل الفحص الذاتي بهدف تعليم السيدات ورفع مستوى معرفتهم وخبرتهم في هذا الأمر، وبالتالي التصدي والتغلب على سرطان الثدي، حيث أن فرصة الشفاء لها علاقة وثيقة بالكشف المبكر لانتشاره الواسع بين السيدات والذي يأتي في المرتبة الأولى في معدل انتشار الأورام السرطانية عند السيدات.

وأشارا كل من الدكتورة صباح صابر، والدكتور محمد توفيق، إلى أن فعاليات الأسبوع البيئي استمرت على مدار أربعة أيام، حيث تم تنظيم العديد من اللقاءات والندوات التوعوية التي تهدف إلى نشر الثقافة البيئية وتقديم الخدمات المجتمعية التي من شأنها النهوض بالمجتمع، وزيادة وعي المواطنين بالمخاطر البيئية غير الصحية، بالإضافة إلى تقديم ندوة عن الممارسات والسلوكيات الإيجابية، وأخرى عن الجمهورية الجديدة إنجازات وتطلعات، وقد حاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.