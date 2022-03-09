الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

من هي فاتن صلاح التي بعد كرمتها حرم الرئيس؟

تكريم فاتن صلاح من
تكريم فاتن صلاح من حرم الرئيس

تحت شعار "المرأة المصرية أيقونة النجاح"، كرمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عددًا من الرموز والنماذج المصرية الملهمة، بينهم فاتن صلاح، وذلك على هامش الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي عقد أمس في اليوم العالمي للمرأة الذي يوافقق 8 مارس.

 من هي فاتن صلاح؟

ومن بين المكرمات فتاة تُدعي فاتن صلاح صاحبة الـ34 عامًا حيث كانت من المشاركات في معرض ديارنا للحرف اليدوية   الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، بإحدى المولات الكبرى  بالقاهرة الجديدة، حيث جاءت حاملة أطباق وعياشات وسلال، تحسبها للوهلة الأولى من خوص النخيل المروى بماء نيل أسوان، لكنها في الحقيقة مصنوعة من ألياف شجر الموز.

عرضت  فاتن منتجات شركتها الناشئة"ألياف للصناعات الخضراء"، في المعرض الذى استمر حتى 7 مارس الماضي ، شاملًا أكثر من 350 عارضا وسط إجراءات احترازية مشددة.

المعرض الذى يعد أقدم معارض الحرف اليدوية، حيث بدأ في عام 1964، تحتفل دورته الحالية بالثقافة والفنون النوبية الفريدة كضيف شرف، بالإضافة إلي الاحتفاء بمنتجات المبدعين من ذوى الاعاقة والاجئين على أرض مصر، وبمنتجات الجمعيات الصديقة للبيئة، في إطار استعداد مصر لتنظيم مؤتمر التغير المناخي بشرم الشيخ.

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المشرف على القومي للإعاقة تشارك في احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»

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ختام أعمال «منتدى المرأة العالمي للفنون» في الغردقة

تكريم أنيسة حسونة

كما كرمت أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان، وهي كاتبة وباحثة سياسية، ومن أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية، وتم تكريم اسم  الراحلة علا لطفي غبور، التي كرست حياتها للعمل الخيري وتبنت فكرة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال حتى تم افتتاح مستشفى 75375،وتم تكريم الفنانة رجاء حسين، واحدة من أفضل فنانات مصر، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي تعدت الـ180 عملا ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات.

وكرمت السيدة انتصار السيسي، الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، واحدة من أعلام الكتاب الصحفيين المصريين، وأول محررة عسكرية عملت على توثيق ملف القوات المسلحة، وعضو الهيئة القومية للصحافة،الفنانة صفاء أبوالسعود، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، وهبة مرسي أحمد، أخصائية تمريض بمستشفيات جامعة المنوفية.

المرأة المصريه ألياف للصناعات الخضراء فاتن صلاح من هي فاتن صلاح انتصار السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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