كيف يمكن الاستفادة من الماء المنكه؟

هناك بعض الأشخاص لا يفضلون شرب المياه ولابد من وضع نكهة عليه كي يستطيعوا تناوله ما يؤدي قلة تناولهم للمياه إلى الإصابة بالامساك وغيرها من الأمراض خاصة في فصل الشتاء، فيأتي دور المياه المنكه في تغيير طعم الماء بإضافة مواد طبيعيه أوصناعية لجعل مذاقة أفضل، فالمياه المنكهة صناعيا ضاره للجسم ولكن المنكهة بمواد طبيعية تعزز جهاز المناعة، وتحتوي علي مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن.

وفقا لموقع “ pinkvilla” تستعرض الدكتورة روهيني باتيل المتخصصة في النظام الغذائي والتغذية فوائد شرب الماء المنكهة

ماهي النكهات المضافه:

1/ يمكن إضافة البرتقال والبطيخ والخيار والليمون والكرز والأعشاب مثل الريحان أو النعناع أو الزنجبيل إلى الماء العادي لصنع ماء بنكهات طبيعية، اعتمادًا على المكونات التي تستخدمها، قد تختلف فوائد شرب الماء المنكه بشكل طبيعي، إذا اخترت المنكه للمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، فهذا مفيد للجسم.

2/ لا يوجد حل واحد يناسب الجميع، يجب أن تستهلك الماء بانتظام، يمكن أن يؤثر الجفاف أيضًا على وظائف جسمك يمكن أن يسبب الجفاف الصداع والدوخة ومجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الأخرى، يمكن أن يساعدك شرب المزيد من الماء على الشعور بالنشاط، والتخفيف من الإمساك والانتفاخ، وحتى تعزيز نسيج بشرتك.

- كيف تصنع ماء النكهة المفضل؟

1/ إحضار قوارير زجاجية شفافة قابلة لإعادة الاستخدام أو برطمانات، و يمكنك استخدام زجاجة شفافة لرؤية الألوان الطبيعية للماء، وتكون قادر على رؤية الفاكهة، فهذا يحفزك علي الشرب.

2/ املأ الزجاجة أو البرطمان بشرائح الفاكهة، يمكنك تجربة أنواع مختلفة من الفاكهة والتوابل والماء.

-أفكار المياه النكهة الطبيعية

1/ لجعل طعم الماء أفضل، أضف الريحان أو النعناع، توفر أوراق الريحان كمية كافية من الحديد.

2/ ويمكن إضافة أعواد القرفة والتفاح إلى الماء تساعد القرفة في استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

3/ يحتوي كل من البرتقال والفانيليا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

4/ يمكن إضافة الفراولة أوالنعناع إلى الماء توفر الفراولة فيتامين سي.

5/ اخلطي الليمون والزنجبيل والخيار والنعناع هذه هي النكهات التي يمكن أن تساعد في إزالة الدهون والملوثات

6/أضف القليل من البطيخ والنعناع تساعد الشوارد الطبيعية الموجودة في البطيخ والنعناع في تنظيم الإلكتروليتات في الجسم

فوائد الماء المنكهة

يزيل جميع السموم من الجسم ويساعد على منع الجفاف الماء المنكه هو نفس الماء العادي الفرق الرئيسي هو أن هذه المياه لا تحتوي على مواد حافظة أو مواد تحلية صناعية، نظرًا لأنه تمت إضافة جميع المكونات الطبيعية إلى هذه المياه.