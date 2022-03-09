يوم الشهيد.. المقدم «محمد مبروك» لاحق الجهاديين في سيناء وكشف خيانة الإخوان

يحتفل المصريون اليوم 9 مارس بـ "يوم الشهيد"، تكريما لشهداء مصر الأبرار على ما قدموه من تضحيات كبيرة في سبيل حماية تراب مصر وأرضها، وقد اختير ذلك اليوم بسبب استشهاد الفريق عبد المنعم رياض أحد أكبر قادة القوات المسلحة المصرية.

يقدم “الدستور” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن البطل الشهيد المقدم “محمد مبروك” فاضح قضايا تخابر جماعة الإخوان الإرهابية.