مسلسلات رمضان 2022.. حسنى شتا ينضم لملحمة «الاختيار 3»

تعاقد الفنان حسنى شتا، على المشاركة في أحداث مسلسل «الاختيار 3»، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني المقبل، بقيادة المخرج بيتر ميمي.

وأكد مصدر داخل فريق العمل لـ«الدستور» أن «شتا»، وافق فور التواصل معه ولم يتردد لحظة في قبول الدور، والانضمام إلى ملحمة «الاختيار»، وأشار إلى أن «شتا» بدأ فى تصوير دوره بالفعل الأيام الماضية، ويجسد خلال الأحداث دور محورى، من خلال شخصية «ضابط».

ودخل المخرج بيتر ميمي، معسكر مغلق بفريق عمل المسلسل لينتهي من التصوير كاملا قبل شهر رمضان.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض المسلسل للسنة الثالثة على التوالي بشكل حصري على شبكة قنوات ON كما تم تسويقه لعدد من القنوات الخليجية لعرضه خارج مصر، باعتباره المسلسل الأهم والأضخم إنتاجيا في الموسم الرمضاني المقبل.

أحداث ملحمة «الاختيار3»

ويوثق مسلسل «الاختيار»، بطولات رجال الشرطة والقوات المسلحة، وتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وصون مقدراته، وذلك من خلال كافة أجهزة وزارة الداخلية، لاسيما الأمن الوطني والأمن المركزي، فى التصدى للمخططات التى كانت تحاك ضد الدولة المصرية، وينقل جزءا من واقع تعاملت فيه الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة فى التصدى لقوى الشر التى كانت تستهدف جميع مؤسسات الدولة، وذلك بإيقاع سريع وصورة مميزة فى فترة معينة، ويتناول المسلسل في موسمه الثالث، الفترة الحالية، ويتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري.

أبطال «الاختيار 3»

مسلسل «الاختيار 3» تأليف هانى سرحان، وبطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة ويظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، ومن اخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال حسنى شتا

وكان قد حقق حسنى شتا، نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مشاركته في مسلسل «القاهرة كابول»، الذي تدور أحداثه حول 3 قصص مثيرة حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر فى الفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على.