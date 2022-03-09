هولندا وألمانيا تعتزمان نشر صواريخ «باتريوت» بسلوفاكيا

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنها تعمل مع ألمانيا على نشر صواريخ باتريوت أرض - جو في سلوفاكيا بناء على طلب حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت وزيرة الدفاع كاجسا أولونغرن إن "الائتلاف الحاكم في هولندا يوافق من حيث المبدأ على الانتشار على الجانب الشرقي للتحالف كإجراء دفاعي".

وأضافت أن "نحو 150-200 جندي هولندي سيتوجهون شرقا بنظام الصواريخ بمجرد أن يمنح مجلس الوزراء الموافقة الرسمية".

وأوضحت أن الصواريخ يمكن أن تسقط الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز حتى ارتفاع 20 كيلومترا.

ودخلت أنظمة باتريوت التابعة للجيش الهولندي الخدمة من قبل في حربي الخليج وتمركزت في جنوب تركيا في الفترة من 2013 إلى 2015 لاعتراض الصواريخ التي قد يتم إطلاقها من سوريا.

وأعلنت ألمانيا أواخر الشهر الماضي أنها تخطط لإرسال صواريخ باتريوت إلى سلوفاكيا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت ألمانيا، أن العقوبات على روسيا تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين في أوروبا، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان قد أكد تقرير لموقع «دير شبيجل»، أن الأوقات أصبحت أكثر غموضاً وإثارة للمخاوف، فهناك أزمة المناخ، والوباء، والحرب على المدن الأوروبية، مثل الحرب الدائرة حالياً من روسيا على أوكرانيا، التي تجعل فكرة الاستعداد للكوارث عبر تخزين المواد الغذائية والاحتياطيات ومولدات الطاقة للطوارئ أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وبحسب التقرير فإن فكرة الأشخاص المستعدين دوماً للكوارث عبر التدابير الفردية أصبحت منتشرة بقوة في ألمانيا وتتزايد في الآونة الأخيرة؛ بسبب الحرب على الجارة أوكرانيا، لدرجة نقص بعض المواد والسلع الغذائية من المتاجر.

وأكد التقرير أنه في ذروة ظهور وباء كورونا كانت الأرفف شبه خالية من المتاجر لمنتجات منها: الدقيق والسكر والسمن، حتى ورق الحمامات، ما أثار الكثير من الجدل والسخرية لتهافت الشراء عليه، لدرجة أن المتاجر وضعت لافتة بأنه لا يحق لكل شخص سوى عبوة واحدة منه فقط.

وأشار التقرير إلى أن مشاهد الحرب الحالية في أوكرانيا ساهمت في زيادة هذه الظاهرة. وقال الخبير في العلوم الاجتماعية، يوليان جينر، إنه يمكن ملاحظة ذلك في منتديات الإنترنت، حيث يطلب الأشخاص المساعدة من غيرهم في كيفية استعداداتهم للتخزين.

وكان قد بحث الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، أزمة أوكرانيا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومستشار ألمانيا أولاف شولتز.