البنتاجون يرفض المقترح البولندى بشأن تقديم مقاتلات ميج-29 لأوكرانيا

أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا مقاتلات "ميج-29" بولندية بغية إرسالها إلى أوكرانيا مقترحا "غير قابل للتطبيق".

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ستيف كيربي: "سنواصل التشاور مع بولندا ومع حلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي حول هذه المسألة وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية، لكننا لا نعتقد أن مقترح بولندا قابل للتطبيق".

واعتبر كيربي أن احتمال وضع مقاتلات بتصرف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أميركية لقوات حلف شمال الناتو وتحليقها في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا "يثير قلقا جديا لدى حلف شمال الأطلسي بأسره".

وكانت واشنطن أعربت الثلاثاء عن "تفاجئها" بالمقترح البولندي، حيث قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند "على حد علمي، لم يتشاوروا معنا مسبقا"، في إشارة إلى الجانب البولندي.

وتابعت "أعتقد أنه إعلان مفاجئ من جانب البولنديين".

وعلى صعيد آخر، أكد جون كيربي أنه ليس هناك نشاط بحري كبير لروسيا في البحر الأسود يقود إلى الاعتقاد بأن الهجوم على مدينة "أوديسا" الأوكرانية بات وشيكًا.

وأشار كيربي - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إلى أن القوات الروسية تتقدم برًا من شبه جزيرة القرم نحو الشمال الغربي باتجاه "خراسان"، وتشن هجومًا على بلدة "ميكولايز" شمال شرقي أوديسا، موضحًا أنه لا يمكن التأكيد بشكل قاطع بأن الجانب الروسي يستخدم البر للهجوم على أوديسا.

وقال كيربي: "إن القوات الجوية الأوكرانية تواصل الطيران، ولا يزال لديهم صواريخ جوية متاحة وهم يستخدمونها بشكل فعال والطريقة التي طبقوها في القتال كانت استثنائية".. مضيفًا "أن الروس أطلقوا أكثر من 500 صاروخ منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا".