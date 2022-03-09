الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: ترامب لم يتلق دعوة لحضور المنتدى العالمى لمعهد «أمريكان إنتربرايز»

ترامب
ترامب

أكد مصدر بالحزب الجهوري لصحيفة "ذا هيل" أن الرئيس السابق لم تتم دعوته إلى التجمع في سي آيلاند بولاية جورجيا. 

 

وأفادت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يتلق دعوة للمشاركة في المنتدى العالمي السنوي لمعهد "أمريكان إنتربرايز" AEI هذا الأسبوع.

 

وحسب المعلومات فإن ترامب، سيلقي كلمة أمام أنصاره خلال عطلة نهاية الأسبوع في ساوث كارولينا.

 

ومن المتوقع أن يشارك بالمؤتمر عدد من النقاد الجمهوريين لترامب، مثل حاكم ولاية مريلاند لاري هوغان، بالإضافة إلى العديد من الديمقراطيين، بما في ذلك بريان ديزي، مدير المجلس الاقتصادي الوطني.

 

وفي حين أن منظمة AEI ذات الميول المحافظة قد دعمت في السابق بعض سياسات ترامب خلال فترة ولايته، تحدث العديد منهم ضد الرئيس السابق.

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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