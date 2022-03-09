باكستان والصين تبحثان القضايا المتعلقة بأفغانستان وأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قريشي، مع نظيره الصيني وانج يي، اليوم، القضايا المتعلقة بأفغانستان والأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، إن وزيري خارجية البلدين بحثا خلال اتصال هاتفي المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأفاد البيان بأن وزير الخارجية الصيني أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن عزائه بشأن ضحايا حادث الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرًا بأحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية، وأبدى تعاطفه مع عائلات ضحايا هذا الهجوم الذي يتسم بالجبن.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن تطلع بلاده للعمل مع باكستان من أجل تعميق التعاون الاستراتيجي والثقة المتبادلة بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، طور فريق من العلماء الصينيين، لقاحًا أحادي الجرعة يمكنه توفير حماية مزدوجة ضد فيروس كورونا والإنفلونزا، وتم اختباره بنجاح على الفئران.

ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قدم عدد من الباحثين من جامعة فودان في مدينة (شنجهاي) الصينية اللقاح الجديد في دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة علم الفيروسات، قائلين إنهم صمموا مادة مناعية عن طريق دمج مجال ربط مستقبلات "سارس-كوف-2 " مع ساق "هيماجلوتينين H7N9" المحفوظة والتعبير عنها باستخدام ناقلات لفيروس الشمبانزي الغدي.

وأوضحت الدراسة، أنه باختبار اللقاح المركب على الفئران -والمسمى "ايه دي سي68-كوف فلو" تسبب بشكل فعال في تحفيز الأجسام المضادة التي تستهدف كلا من "سارس-كوف-2" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا، والتي توفر الحماية من "سارس-كوف-2" (بما في ذلك المتغيرات الناشئة) وعدوى H7N9، وفقًا للدراسة.

يشار إلى أن H7N9 هي سلالة من إنفلونزا الطيور تم الإبلاغ عنها لأول مرة أنها أصابت البشر في الصين في مارس 2013، ومن المرجح أن تسبب وباءً في الشتاء والربيع، وبحسب الدراسة فإن النتائج تشير إلى أن اللقاح الجديد أسلوب واعد للحد من الأوبئة الناتجة عن فيروسات الجهاز التنفسي.

وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 447 مليونًا و881 ألفًا و420 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و6 آلاف و748 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29 مليون حالة.