إصابات كورونا فى فرنسا تعاود الارتفاع

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 93.050 إصابات جديدة بكوفيد-19 في أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ 22 فبراير وبزيادة 16.6 في المئة عن الأسبوع الماضي.



وأظهر عدد الإصابات اليومية الجديدة الآن ارتفاعا على مدار أسبوع لليوم الرابع على التوالي ليتوقف بذلك الاتجاه نحو الهبوط الذي بدأ في نهاية يناير.



وارتفع العدد اليومي للوفيات بكوفيد-19 بواقع 167 إلى 139618 ، مقابل 176 وفاة تم تسجيلها يوم الاثنين.



وتراجع عدد من تم نقلهم إلى المستشفى بسبب المرض 309 إلى 21899 وهو أقل عدد منذ أوائل يناير كانون الثاني.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.