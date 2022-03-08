الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أكسيوس الأمريكي»: محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف تقترب من الحسم

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، مساء الثلاثاء، بأن محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بلغت منعطفا حاسما.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليون قولهم إنهم يشعرون بأن هناك تليينا في مواقف الجانبين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الروس أنهم يريدون فقط نزع السلاح من منطقة دونباس، فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام إلى الناتو.

وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن أملهم في أن تكون هذه التصريحات مؤشرا على إمكانية تحقيق المزيد من التقدم نحو حل دبلوماسي.

وفى السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن زيلينسكي على مفترق الطرق وعليه الاختيار بين خيارين، سواء القبول بالمقترح الروسي، وهو أمر صعب للغاية، أو رفضه والمخاطرة بتصعيد الهجوم الروسي.

ولفت المسؤول إلى أن إسرائيل ودولا غربية أخرى لن تضغط على أوكرانيا لاختيار مسار معين.

وفى وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الروسي فلاديمر بوتين مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية من أجل ضمان أمن روسيا.

وقرر الرئيس الروسى بوتين حظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ونص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.

وجاء في المرسوم "ضمان تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة التالية حتى 31 ديسمبر 2022، فرض حظر على التصدير خارج أراضي روسيا و استيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا وفقا للقوائم التي تحددها الحكومة الروسية".

كما أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تعليمات للحكومة بتحديد قوائم الدول الأجنبية التي ستتأثر بهذه القرارات خلال يومين. 

وقف إطلاق النار روسيا أوكرانيا محادثات نزع السلاح منطقة دونباس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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