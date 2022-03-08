رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض المشروعات الصغيرة بكلية التجارة بنات

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بجهود كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة في مختلف المجالات العلمية والأنشطة الطلابية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات ، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن،و سعاد بكر الأمين المساعد لفرع البنات، و منال حافظ مديرة المدينة الجامعية والأمن بفرع البنات، و إيمان الملط مديرة شئون المقر بفرع البنات، فعاليات معرض المشروعات الصغيرة للحرف اليدوية والفنية في موسمه الأول والذي يقام على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري.

أعلن رئيس الجامعة دعمه الكامل لهذه المعارض التي ترسخ ثقافة ريادة الأعمال، مثمنا المنتجات المعروضة في المعرض " هاند ميد" كما ثمن جهود الطالبات مؤكدا على أنها تؤكد وتدلل على إبداع طالبات جامعة الأزهر ليس في العملية التعليمية فقط، بل في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والإبداعية.

الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات أكد على دعمه الكامل لكافة الأنشطة الطلابية التي تعكس تميز طالبات جامعة الأزهر في مختلف الكليات، مشيرا إلى أن طالبات الجامعة يقومون بجهد طيب وملموس في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقام برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

الدكتورة إلهام عبد الرازق إسماعيل عميدة الكلية قالت إن الهدف من تنظيم المعرض هو إظهار الطاقات البشرية لطالبات الكلية والتشجيع على فكر ريادة الأعمال وتشجيع الطالبات على الابتكار وإخراج أفكار جديدة تساهم فى خلق فرص عمل ومشروعات تبدا صغيرة، تنمو وتزدهر بمرور الأيام وتصبح مشاريع كبيرة، وبهذا تؤدى الكلية دور كبير فى مساعدة الطالبات لتكون هذه النواة الأولي لهم للبدء بحياتهم العملية.