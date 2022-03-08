الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ويليامز تبحث خطط اللجنة العسكرية بشأن مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا

ستيفاني ويليامز وأعضاء
ستيفاني ويليامز وأعضاء اللجنة العسكرية عن الغرب

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، الثلاثاء، في طرابلس أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية.

 

وقال ويليامز في صتريح عبر حسابها على موقع تويتر، إنها أجرت حواراً مثمراً اليوم في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب.

 

وأوضحت المستشارة الأممية أنه تم إطلاعها من قبل أعضاء اللجنة العسكرية على الجانب الفني من عملهم في الفترة المقبلة، ولا سيما خططهم المتعلقة بمراقبي وقف إطلاق النار المحليين والدوليين.

 

وأضافت: "أكدنا أهمية الحفاظ على الهدوء والأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".

 

وفي سياق متصل، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في وقت سابق اليوم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية لبحث تطورات الوضع الأمني والعسكرية وجهود توحيد المؤسسة العسكرية.

 

والتقت ويليامز في وقت سابق اليوم عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الليبي، ومحمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وقد أطلعتهم على مبادرة الأمم المتحدة لعقد اجتماع للجنة المشتركة (6+6) بغية التوصل إلى قاعدة دستورية توافقية تمضي بالبلاد نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن عملياً.

ستيفاني ويليامز ليبيا طرابلس المنطقة الغربية اللجنة العسكرية المشتركة

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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