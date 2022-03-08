رسامة 200 مُرتل وتدشين أوانٍ بمذبح البابا كيرلس في السلام

صلى الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، صباح اليوم، أول قداس بمذبح القديس البابا كيرلس السادس في كنيسة السيدة العذراء والقديسين البابا كيرلس السادس والأنبا كاراس السائح بمدينة السلام.

وأثناء القداس دشن نيافته أوانٍ لخدمة مذابح الكنيسة، كما رسم 200 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

وشهدت الكنائس القبطية الأرثوذكسية بمختلف إيبارشياتها خلال الإسبوع الثاني من الصوم ، نشاط رعوي مكثف من سيامات كهنة ورهبان جدد بإيبارشيات عديدة ورسامة شمامسة بمختلف الكنائس ، بهدف التعمير الرعوي للكنيسة ، ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد الذين سيموا حديثاً بالكنائس فترة خلوة روحية 40 يوماً بالأديرة القبطية ،قبل بدء خدمتهم