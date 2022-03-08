تجديد حبس المتهم بتحريض عاطل على سرقة مصوغات ذهبية من شقة طليقته بالتجمع

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بتحريض عاطل على سرقة مصوغات ذهبية من شقة طليقته بمنطقة التجمع، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم (ع.ح) حرَّض (ن.م) -عاطل- لسرقة مصوغات ذهبية من شقة طليقته بمنطقة التجمع.

وأقرَّ المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة مبررًا بأنه اشترى مصوغات ذهبية لطليقته قبل الطلاق بـ3 شهور بمبلغ 70 ألف جنيه، واتفق معها على أخذ المصوغات منها إذا احتاج الأمر، وفور نشوب المشاجرات بينهما والتي انتهت بالطلاق رفضت إعطاءه المصوغات الذهبية لذلك قام بتحريض عاطل على سرقتها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقتها عن طريق كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهم وضبطه، وأقرَّ بارتكاب الواقعة بتحريض من طليق المجني عليها، وتم ضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.