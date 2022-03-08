الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل نقيب عام التمريض

محافظ بورسعيد يستقبل نقيب عام التمريض لمناقشة تطورات القطاع الصحي (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصرى بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الملفات والتطورات فى قطاع الصحة والتمريض بالمحافظة،  بحضور الدكتور مصطفى شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

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وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الأطقم الطبية وأطقم التمريض خاصة مع تداعيات الجائحة ، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية فى القطاع الصحى وخاصة أطقم التمريض المؤهلين على أعلى مستوى.
 

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ومن جانبها، وجهت الدكتورة كوثر محمود الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لأطقم الأطباء والتمريض بالمحافظة، مؤكدة أن نجاح تطبيق التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد كأول محافظة يأتى فى إطار الجهود الكبيرة والتعاون المثمر لمحافظ بورسعيد مع الجهات المختصة فى هذا الشأن ، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالارتقاء بمستوى أطقم التمريض بما يخدم المرضى ويحقق أفضل مستوى طبى بالمحافظة.

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إشغالات اجتماع عمل وقف محافظة تنسيق عقد جمال

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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