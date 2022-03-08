الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل جديدة فى قتل مزارع بمنشأة القناطر

قتل مزارع بمنشأة
قتل مزارع بمنشأة القناطر

كشفت تحقيقات نيابة الجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة قتل مزارع بسبب خصومة ثأرية بمنشأة القناطر. 

تبين من التحريات الأولية أن القتل بسبب خصومة ثأرية منذ 6 أشهر، حيث تبين أن القاتل يوم الواقعة كان يستقل مركبة، ملثم الوجه، فأطلق النار على الخفير، للثأر لوالده، بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين، وأصيب المجني عليه بطلقتين بالرأس والوجه، فسقط قتيلًا في الحال.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر من مستشفى قصر العيني بوصول مزارع ثلاثيني العمر مصابًا بطلقتين بالوجه ووفاته أثناء إسعافه، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة وسرعة ضبط مرتكبها.

كما توصلت التحريات إلى أن مزارعًا أطلق النيران على آخر، بسبب خصومة ثأرية قديمة راح ضحيتها أبوه، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الجيزة منشأة القناطر خصومة ثأرية قتل مزارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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