الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي بالغربية

حادث ميكروباص
حادث ميكروباص

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى على طريق طنطا السنطة، وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا السنطة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حادث تصادم طريق طنطا السنطة مستشفى طنطا مدير امن الغربيه

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وائل لطفي

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