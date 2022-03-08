الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشييع جثمان أب توفي حزنًا على وفاة نجله بمحافظة سوهاج (صور)

صور من الجنازه
صور من الجنازه

شيع منذ قليل، أهالى قرية "العتامنة" التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، جنازة أب  في العقد الخامس من عمره ، توفي  حزنًا على فراق ابنه الذي فارق الحياة على أثر حادث مروري.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، يفيد بتلقيه بلاغا من المستشفى المركزى بوفاة  رجل أعمال يبلغ من العمر 52 عامًا، وذلك بعد أن تلقى نبأ وفاة نجله الذي يدعى "ع" ويبلغ من العمر 20 عامًا في حادث مروع، حيث وقع مغشيًا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

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وخيم الحزن على أهالي قرية العتامنة شمال محافظة سوهاج حزنا على وفاة أحد رجال الأعمال وابنه الذى شهد لهم الجميع بالأخلاق وحسن السمعة وحب الخير للناس مع حالة من الصدمة والحسرة بين أهالي قرية العتامنة التابعة لمركز طما في شمال محافظة سوهاج، وذلك بسبب حزنهم على وفاة اثنين من أهالي القرية خلال ساعات قليلة ومعدودة.

وشيع الأهالى جثماني الأب ونجله من قرية العتامنة في محافظة سوهاج، إلى مثواهما الأخير في مقابر العائلة.

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جنازة سوهاج مستشفى محافظة وفاة أمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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