مستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط يستقبل 10 أسرّة عناية وجهاز غازات بالدم

كشف الدكتور عماد الدالى مدير مستشفى الأطفال الجامعي عن ِتلقى المستشفى تبرعاً من جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر يتضمن ١٠ أسرة عناية متوسطة وجهاز الغازات بالدم بمعمل الغازات بقسم المبتسرين، خلال زيارة الدكتور حسن صلاح نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية للمستشفى، بحضور الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس.



وأشاد الدكتور عماد الدالي بدور الجمعية على مدار الأعوام الماضية فى تطوير الخدمات الطبية بعدد من أقسام ووحدات مستشفيات أسيوط الجامعي وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، لتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، داعياً إلى استمرار تقديم مختلف أنواع الدعم للمستشفيات خاصةً مستشفى الأطفال.



وأكد الدكتور حسن صلاح أن الجمعية حريصة على دعم وتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية تقديراً لدورها الهام والحيوي فى خدمة نحو 35 مليون مواطن من مختلف محافظات الصعيد تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

