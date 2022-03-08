الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يبحث مع «ألستوم» مستجدات توريد 55 قطارا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الفريق مهندس كامل الوزيرن وزير النقل، اجتماعا موسعاً مع وفد شركة ألستوم الفرنسية وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة.

وناقش الوزير مع وفد الستوم العالمية آخر المستجدات الخاصة بعقد تصنيع وتوريد 55 قطاراً مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق "حلوان-المرج الجديدة" شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية والذي تم توقيعه على هامش فعاليات معرض ومؤتمر TRANSMEA 2021 بهدف التعاون في تطوير الخط الأول للمترو، حيث ناقش الوزير ضغط الجدول الزمني الخاص بتوريد هذه القطارات نظراً لأن الخط الأول في احتياج سريع للتطوير نظراً لقدم الأسطول به.

كما أوضح وزير النقل أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً لتحديث أسطول الخط الأول للمترو والذي ينقل حالياً حوالي مليون راكب يومياً، بالتزامن مع استكمال إنشاء شبكة المترو بخطوطها المختلفة والتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعى الكهربائية الحديثة الصديقه للبيئه مثل المونوريل والقطار الكهرباء الخفيف وشبكة القطار الكهربائي السريع.

وكانت قد أعلنت هيئة السكك الحديدية اعتبار محطة "بشتيل المحطة" محطة انتهائية ومحطة قيام لخط “المناشي/إيتاي البارود”، بدءاً من يوم الجمعة المقبل، لتنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة والإنشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة الجاري إنشائها بما فيها مسار قطارات خط المناشي، والذي يتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة والتي يتم إنشائها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني والتي ستمثل عند الانتهاء منه نقلة حضارية في مجال النقل ومحطة كبرى تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأضافت الهيئة، في بيان، بيان أنه لحين انتهاء أعمال تجديدات السكة وإنشاء محطة بشتيل الجديدة والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العالم الحالي، فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وسائل النقل البديلة منأتوبيسات ومكروباصات لنقل الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس.

 

وزير النقل يبحث مع وفد الستوم العالمية آخر المستجدات الخاصة بعقد تصنيع وتوريد 55 قطار ا مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق وزير النقل وفد الستوم العالمية آخر تصنيع وتوريد 55 قطار ا مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق الاول لمترو الأنفاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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