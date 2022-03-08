الإمارات وصندوق النقد الدولى يبحثان تعزيز سلامة الاقتصاد العالمى

بحث وزير الدولة للشئون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، مشاركة الإمارات في اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي لعام 2022 ، المقرر انعقادها خلال الفترة من 18 وحتى 24 أبريل 2022.

وذكرت وكالة أنباء الإمارت "وام"، أن الحسيني شدد على الأهمية الكبيرة للجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد الدولي لتعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، وتلبية متطلبات التمويل للبلدان الأعضاء الأشد احتياجا إليها، فضلاً عن معالجة مختلف التحديات الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم.

وأشار "الحسيني"، إلى حرص الإمارات على تنمية العلاقات الثنائية، وتعزيز مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية خاصة صندوق النقد الدولي، لتقديم حلول مستدامة لضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي والمالي العالمي، والحد من الفقر وبناء الرخاء، وتشجيع التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.