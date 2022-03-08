اقتربت الامتحانات.. توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني

تستعرض الدستور توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني، حيث يبحث الكثير من طلبة وطالبات 4 ابتدائي في الترم الأول، عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن توزيع منهج المواد الدراسية، حيث كانت أعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة توزيع بعض مناهج الصف الرابع الابتدائي لعام 2021/2022.

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني

توزيع مادة اللغة العربية الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني:

يحتوي منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 دراسة المحورين الثالث والرابع بما يتضمنه من دروس، والتي جاءت كالآتي:

المحور الثالث: مجتمعي:

ترشيد استخدام الماء.

نص الاستماع: الماء سر الحياة.

نص معلوماتي: الري على مر العصور.

الشعر: بلادي اسلمي.

الموضوع: إعادة التدوير.

نص الاستماع: النفايات الإلكترونية.

قصة مصورة حلم ليس مستحيلاً.

المحور الرابع: مسؤولياتي تجاه نفسي وعالمي والذي يحتوي على الدروس الآتية:

الموضوع: الترابط والتواصل.

نص الاستماع بين الماضي والحاضر الفصل الأول.

نص معلوماتي: فوائد التكنولوجيا ومخاطرها.

الشعر: إلى أبناء المدارس.

توزيع منهج مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

الوحدتين الأولى والثانية فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير وشهر مارس.

وباقي الوحدة الثانية والوحدة الثالثة في شهر أبريل.

توزيع منهج مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

شهر فبراير 2022:



الوحدة السابعة والتي تتضمن تعلم عمليتي "الضرب والقسمة" الحسابات والعلاقات والمفهوم الثاني : الدروس من 10 إلى 13 وإجمالي 4 دروس.



شهر مارس:

الوحدة الثامنة درس ترتيب العمليات والمفهوم الأول الدروس من 1-4، الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية والمفهوم الأول من الدروس من 1 - 7 والمفهوم الثامن : الدروس من 8 إلى 12 والمفهوم الثالث الدروس من 13 إلى 14.

شهر أبريل 2022:

الوحدة العاشرة الكسور العشرية:

المفهوم الأول: من 1-4.

والمفهوم الثاني: من 5-7.

والمفهوم الثالث: من 8-12 والوحدة الحادية عشر بيانات تحتوي كسور.

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني



توزيع منهج مادة المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني:

منهج فبراير ومارس 2022:

المحور الثالث، وهو الصحة والسلامة للجميع، والذي يتضمن 11 درسا.

منهج ابريل ومايو 2022:

المحور الرابع وهو رؤية العالم، والذي يحتوي على 5 دروس.