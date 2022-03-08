إجازة للنساء العاملات بعدة دول.. 8 معلومات عن اليوم العالمى للمرأة

يوافق8 مارس يوما عالميا للمرأة، تحتفل به عدد من المؤسسات الداعمة للنساء، وترصد “الدستور” كافة المعلومات عن هذا اليوم خلال السطور المقبلة.

_ احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام.

_ يقام للدلالة على الاحترام ، وتقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.

_في الصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

_ الاحتفال جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس 1945.

_ اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

_يتم التغاضي عن السمة السياسية التي تصحب يوم المرأة فيكون الاحتفال أشبه بخليط بيوم الأم، ويوم الحب.

_غالباً ما يصحب الاحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالمياً. _بعض الأشخاص يحتفلون بهذا اليوم بلباس أشرطة وردية.

_تخصيص الثامن من مارس لم يتم إلا بعد سنوات طويلة، لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وتحول إلى رمز لنضال المرأة للمطالبة بحقوقهن.