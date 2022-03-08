الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إجازة للنساء العاملات بعدة دول.. 8 معلومات عن اليوم العالمى للمرأة

المرأة
المرأة

 

يوافق8 مارس يوما عالميا للمرأة، تحتفل به عدد من المؤسسات الداعمة للنساء، وترصد “الدستور” كافة المعلومات عن هذا اليوم خلال السطور المقبلة.

 

_ احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام.

_ يقام للدلالة على الاحترام ، وتقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، السياسية والاجتماعية. 

_في الصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

_ الاحتفال جاء إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس 1945. 

_ اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.

 _يتم التغاضي عن السمة السياسية التي تصحب يوم المرأة فيكون الاحتفال أشبه بخليط بيوم الأم، ويوم الحب. 

_غالباً ما يصحب الاحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالمياً. _بعض الأشخاص يحتفلون بهذا اليوم بلباس أشرطة وردية.

_تخصيص الثامن من مارس لم يتم إلا بعد سنوات طويلة، لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وتحول إلى رمز لنضال المرأة للمطالبة بحقوقهن.

معلومات الدولى المعلومات اليوم العالمى دول العالم للأحتفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

«انخفاض في الحرارة وأمطار».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 2523 مخالفة لقائدي الدراجات البخارية

مصر تسجل تقدمًا بريادة الأعمال النسائية في المنطقة الأورومتوسطية

الجزائر: الدور الاجتماعي للدولة منصوص عليه منذ بيان انطلاق الثورة التحريرية

تجديد حبس المتهمين بقتل طفل فى مشاجرة بمنطقة المرج 15 يوما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟