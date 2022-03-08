ضمن المرحلة الثالثة.. تنفيذ 22 حالة تعدٍ بأسوان بمساحة 3263 م2

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة الأجهزة المعنية داخل مختلف المراكز والمدن سلسلة حملاتها لإزالة التعديات بكافة أشكالها، ولاسيما أن هناك إجراءات مشددة يتم إتخاذها تجاه المتعدين بما يساهم بدوره فى إستعادة حق الشعب والدولة فى أراضيها على الوجه الأكمل.

وجاء ذلك مع إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة سواء البناء أو الزراعية أو الري والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتستمر فعالياتها حتى 26 مارس الجاري.

وأوضح محافظ أسوان أنه تم اليوم الوحدة المحلية لمدينة السباعية وبمعاونة القوة الأمنية المرافقة بإزالة حالتين تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 119 م٢، وكذا إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بزمام المدينة بمساحة 1005 م٢ ، وهو الذي يواكب أيضاً مع تنفيذ 14 قرار إزالة على أراضي تابعة للري بمساحة 2139 م2.