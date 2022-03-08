عصام شرف يفتتح معرض عودة الكاريكاتيرست المجهول.. الأحد



يفتتح الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ معرض: عودة الكاريكاتيرست المجهول.. مصطفى محرم بك مختار، في تمام الخامسة مساء يوم الأحد 13 مارس 2022، بمقر مكتبة مصر العامة بالجيزة.



الاحتفالية ينظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، فى الذكرى الثامنة والثلاثين بعد المائة على ميلاد الفنان الراحل مصطفى محرم بك مختار(1883 – 1954).



وقال الكاتب عبدالله الصاوي مؤسس ومدير المشروع: يُقام على هامش الاحتفالية معرض مسابقة: عودة الكاريكاتيرست المجهول.. مصطفى محرم بك مختار، التي نظمها مشروع "ذاكرة الكاريكاتير"، بالتعاون مع أسرة مصطفى محرم مختار، وموقع الكارتون السوري الدولي، تكريمًا لمصطفى محرم بك مختار وشارك فيها: 155 رسام كاريكاتير من 54 دولة، وبلغ إجمالي عدد الأعمال المقدمة للمسابقة 250 بورتريه كاريكاتيري. كما يضم المعرض أكثر من 150 رسم كاريكاتيري نادر لمصطفى محرم، إلى جانب العديد من الصور الفوتوغرافية والوثائق، ومجموعة رسوم ملونة أصلية تعرض جميعها في معرض عام لأول مرة. كما يتضمن المعرض العديد من الأعمال المجسمة والمنحوتة لمصطفى محرم والتي تم تنفيذها خصيصًا لهذا الحدث، ونفذها الفنان: عماد عبدالمقصود، والفنانة: رغداء جواد حجازي، والفنان: إسلام زكي.

ويصاحب حفل الافتتاح مجموعة معزوفات موسيقية شرقية وغربية يقدمها عازف الكمان الواعد كيرلس ريمون، وفي الختام سيتم تكريم رسامي الكاريكاتير المشاركين في المعرض.



وتابع الصاوي:الاحتفالية تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها مشروع ذاكرة الكاريكاتير، لإعادة كتابة الصفحات المجهولة في تاريخ الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل.



وأوضح أن الاحتفالية تتضمن العديد من الفعاليات على مدار ثمانية أيام منها: ورشتين لتعليم مبادئ فن البورتريه الكاريكاتيري (مصطفى محرم بك مختار نموذجًا)، لطلبة مدرسة سما الدولية للغات، ورواد مكتبة مصر العامة بالجيزة، مع الفنان: عماد عبدالمقصود، رئيس قسم الكاريكاتير بمؤسسة روزاليوسف، أيام الخميس والجمعة 17 و18 مارس، وكذلك ورشة حكي عن سيرة ومسيرة مصطفى محرم تقدمها الحكواتية: رحمة محجوب يوم الجمعة 18 مارس. ويتضمن حفل الختام الذي يقام في الخامسة من مساء الأحد 20 مارس؛ حفل توقيع الطبعة الثانية من كتابيّ كاريكاتيراتي للفنان الراحل: مصطفى محرم بك مختار، وفقرة موسيقية يقدمها كورال روح، تشمل أغنية تم اعداده خصيصًا عن مصطفى محرم بك مختار.



وعن السيرة الذاتية والفنية لمصطفى محرم مختارقال: ولد محرم في الخامس عشر من ديسمبر عام 1883، بمدينة مصّوع (إريتريا حاليًا)؛ والتي كانت تخضع للسيادة المصرية وقتئذٍ، حيث كان والده محمد مختار بك يشغل منصب محافظ مصّوع، بعد عودة والده لمصر عام 1885 عمل محافظًا لمدينة جرجا، وتلقي مصطفى محرم تعليمه الأولي بالقاهرة حيث كانت العائلة تسكن بمنطقة السيدة زينب، وسافر لفرنسا وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة السوربون عام 1914، ثم التحق بالعمل بالتشريفات الخاصة بالملك فؤاد الأول، ولكنه سرعان ماضاق بقيود تلك الوظيفة فتركها، وعمل مستشارًا بالمحاكم المختلطة.

شارك في أول معرض أقيم للكاريكاتير عام 1917، وأثنى الجميع على ما قدمه من أعمال، مما شجعه لجمع أعماله في أول كتاب للكاريكاتير يصدر في مصر، أسماه كاريكاتيراتي وطبعه بباريس عام 1926، وفي عام 1936 أصدر كتابه الثاني تحت نفس الاسم ولكنه طبعه هذه المرة بالقاهرة، مارس النحت والحفر على الخشب والتصوير والرسم الكاريكاتيري، وكانت له العديد من الهوايات منها: رحلات الصيد، وتربية الحمام، والعزف على آلة الكمان، وكتابة الشعر، ورحل عن عالمنا في 26 أبريل عام 1954.